الذهب يبلغ ذروة أسبوعين لإقباله على الملاذات بسبب مخاوف الفيروس

ارتفع سعر الذهب في السوق الدولية، اليوم الجمعة، على خلفية المخاطر التي يشكلها انتشار الفيروس التاجي.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الجمعة، حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 18.41 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن مرتفع بنسبة واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى 1571.90 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في "تي. دي" للأوراق المالية، "السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع وبنحو 2.6 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3 بالمئة للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8 بالمئة إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6 بالمئة.