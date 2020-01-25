ليست أمريكا وروسيا.. من قد يشعل الحرب النووية

يرى خبراء أمريكيون أن تبادل الضربات النووية بين الولايات المتحدة وروسيا أمر بعيد الاحتمال.

وقال الخبير روبرت لطيف من مجموعة العلماء الذريين لوكالة "سبوتنيك": "أظن أن الروس والصينيين لا ينوون مهاجمة الولايات المتحدة بالسلاح النووي".

أما أن تلجأ دول أخرى مثل باكستان إلى استخدام السلاح النووي فهذا، برأي الخبير، أمر محتمل الوقوع.

ومن جانبها قالت البروفيسورة شارون سكفاسوني، زميلة الخبير لطيف: "يُقلقني احتمال تبادل الضربات (النووية) بين باكستان والهند".