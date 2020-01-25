شينكر يتحدث عن سياسية الولايات المتحدة في العراق ولبنان

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​، اليوم السبت على أن ​الولايات المتحدة​ ستتابع عن كثب إن كانت ​الحكومة اللبنانية الجديدة​ ملتزمة ب​محاربة الفساد​ وإخراج ​لبنان​ من أزمته المالية.

وقال شينكر إنه لا يمكن مكافأة لبنان بعد أشهر من سوء الإدارة والفساد في الدولة، حسبما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

ومن جهة أخرى تطرق شينكر إلى الموضوع العراقي وأشار إلى أنه "لم يتم إجراء أي محادثات مع الجانب ​العراق​ي بخصوص خروج ​القوات الأمريكية​ من العراق".

وأضاف شينكر قائلا: "لكن هناك حوارا بين ​واشنطن​ و​الحكومة العراقية​ بشان العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تلعب دورا مهما في مساعي حل النزاع في ​ليبيا​".