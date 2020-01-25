أرمينيا لا تعارض الاجتماع بأذربيجان بشأن قضية قرة باغ

وصف رئيس الوزراء الأريمني نيكول باشينيان، اليوم السبت، الاتصالات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، بشأن التسوية في قرة باغ بالمفيدة والايجابية.

يريفان - سبوتنيك. وردا على سؤال في مؤتمره الصحفي حول إمكانية الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني علييف في شباط/فبراير، خلال مؤتمر "ميونيخ للأمن"، قال باشينيان، إنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق.

وأضاف باشينيان: "لا يوجد اتفاق على اجتماع. ولكن لا يمكن استبعاد اللقاء، لأن السؤال هو في مرحلة المناقشة. تحدثنا مع علييف في سان بطرسبورغ في كانون الأول/ديسمبر 2019 خلال اجتماع في إطار رابطة الدول المستقلة. إذا ظهرت مثل هذه المناسبة مرة أخرى، فسيكون ذلك مفيدا".

يذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر نفسها طرفا في هذا النزاع.