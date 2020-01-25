انسحاب شركات نفط عالمية من مشروع تطوير حقل فارس المشترك مع قطر في إيران

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، انسحاب شركتي نفط صينية وفرنسية عن العمل بمشروع تطوير حقل فارس الجنوبي للغاز، المشترك مع دولة قطر، لافتًا إلى تولي شركة بتروفارس الوطنية العمل على المشروع بمفردها.

طهران - سبوتنيك. وقال وزير النفط الإيراني، اليوم السبت، في بيان نشرته وكالة "شانا" الرسمية "شركة (سي إن بي سي) الوطنية الصينية للنفط وشركة توتال الفرنسية انسحبتا بالكامل من عقد تطوير القسم 11 من حقل فارس الجنوبي، وشركة بتروفارس الإيرانية بدأت بتطوير الجزء الأول من هذا القسم في الحقل".

وأضاف "شركة بتروفارس كانت تعمل إلى جانب الشركتين الصينية والفرنسية لكن مع انسحاب هاتين الشركتين أخذت الشركة الإيرانية مكانهما بالكامل".

وانسحبت العديد من شركات النفط العالمية، بسبب العقوبات الأمريكية الاقتصادية المتوالية على الصين، والتي أتت بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من صفقة النووي مع إيران في الثامن من مايو/أيار 2018.