أستراليا تعلن عن الحالة الرابعة للإصابة بفيروس كورونا

ونقلت "رويترز"، أن أستراليا أكدت ظهور أول أربع حالات إصابة فيها بفيروس كورونا الجديد بمدينتين اليوم السبت في حين قال كبير مسؤولي الصحة بالبلاد إنه يتوقع المزيد من الحالات حيث أن أستراليا مقصد رئيسي للسياح الصينيين.

ونقلت الوكالة عن براد هازارد وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز إن ثلاثة رجال أعمارهم 53 و43 و36 عاما يرقدون في حالة مستقرة بمستشفى ويستميد في سيدني بعد تأكيد إصابتهم بالفيروس اليوم وكانوا قد عادوا من الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصل اثنان من الرجال الثلاثة إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس أول مرة ووصل الثالث من شينجين في جنوب شرق الصين.

وقال مسؤولون صحيون في فيكتوريا إن صينيا في الخمسينات من عمره كان في ووهان يرقد في حالة مستقرة في مستشفى بملبورن بعد وصوله من الصين في 19 يناير كانون الثاني.

