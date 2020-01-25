التلفزيون الصيني يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1372 شخصا

ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من الصين إلى 1372 شخصًا.

ووفقا للتلفزيون الصيني المركزي نقلا عن السلطات، فإنه تم تأكيد إصابة 1372 شخصا في الصين بالإلتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، الذي قتل إلى الآن 41 شخصا، بينما تعافى منه 39 شخصا.

ويشار إلى أن السلطات الرسمية أبلغت في وقت سابق عن إصابة 1287 شخصا ومقتل 41.

من جهتها، تسعى الصين جاهدة للحد من انتشار الفيروس حول العالم، فعملت على عزل أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.