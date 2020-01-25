الهند ترسل أول روبوت بشري نصفي إلى الفضاء... فيديو

بدأت وكالة أبحاث الفضاء الهندية، في استعداداتها لإرسال أول روبوت بشري نصفي، في أواخر العام الحالي 2020.

ومن المقرر أن يتم إرسال الروبوت، وهي أنثى تدعة "فيوميترا"، في مهمة فضائية لم يطلق عليها اسما حتى الآن، في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك ضمن مشروع الوكالة "ججانيان".

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن "فيوميترا" هي أول روبوت بشري نصفي يتم إرساله إلى الفضاء.

و"فيوميترا" نصفية (بدون ساقين)، وتتحدث لغتين، وقادرة على التمييز بين وجوه البشر، بل وتجيب على الأسئلة الموجهة إليها، مثل الإنسان الطبيعي.

وتهدف وكالة الفضاء الهندية من إرسال "فيوميترا"، إلى إجراء التجارب، قبل أن تطلق الهند أول مهمة بشرية إلى الفضاء في عام 2022.

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، فإن العلماء أزاحوا الستار عن "فيوميترا" الأربعاء الماضي، في حدث إعلامي كبير.

وقالت الآلية للحاضرين بلهجة هندية ثقيلة: "يمكنني أن أكون رفيقتكم وأتحدث مع رواد الفضاء، وأتعرف عليهم، وأجيب أيضا على استفساراتهم".

وصرح رئيس وكالة الفضاء الهندية، كي سيفان، في عام 2019، أثناء إعلانه عن مشروع "ججانيان": "ستكون محطتنا الفضائية صغيرة جدا.. ومفيدة لإجراء التجارب".

وذكرت تقارير أن أول مهمة بشرية إلى الفضاء ستطلقها الهند، تضم 2 أو 3 من رواد الفضاء، وستستغرق 7 أيام كحد أقصى.

قال سيفان، الأربعاء الماضي، إن 4 رواد فضاء سيتم إرسالهم إلى روسيا في برنامج تدريبي لمدة 11 شهرا.

وحققت الهند خطوات هائلة في رحلتها الفضائية في السنوات الأخيرة، إذ حققت رقما قياسيا في عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال عام 2017، والتي بلغت 104 قمرا.

كما أن للهند خططا لإرسال مهمة لدراسة الشمس في عام 2020، وإلى كوكب الزهرة بحلول عام 2023.