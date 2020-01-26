بدون نتنياهو.. غانتس يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

أفادت قناة عبرية بأن رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، غادر، اليوم الأحد، إسرائيل، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، الأحد، أن غانتس طار إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للقاء ترامب، تلبية لدعوة شخصية من الرئيس الأمريكي، لإجراء مشاورات بشأن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأفادت القناة العبرية بأن غانتس، ضم إلى جانبه رئيس سلاح الجو السابق، الجنرال أمير إيشل، والذي سيدير الاتصالات مع الجانب الأمريكي، برفقة الدكتور يورام توروفيتش، عضو الطاقم الاستراتيجي لحزب "أزرق أبيض".

ארזת לבד? צפו – כניסת יו”ר כחול לבן לנתב”ג – ממריא לוושינגטון https://t.co/FrMDqdkaN8 pic.twitter.com/CGXDrWPCns — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) January 26, 2020

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن ترامب سيلتقي مع غانتس، غدا الاثنين، وبشكل شخصي، بدون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيغادر إسرائيل، في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد، على أن يلتقي ترامب الثلاثاء المقبل.

وأكدت القناة أنه بعد ضغوط داخلية من حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه غانتس، وكذلك بضغوط من السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تم إقناع الجنرال غانتس بضرورة السفر لواشنطن ولقاء ترامب، وإن اشترط أن يكون اللقاء بشكل فردي، دون حضور نتنياهو نفسه.

وفي السياق نفسه، كتب الموقع الإلكتروني "روتر" أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، سيخلف نتنياهو في مهامه، كرئيس للوزراء ورئيس "الكابينيت"، حتى عودته من واشنطن.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

שר החוץ ישראל כ״ץ ימלא את מקומו של רה״מ נתניהו בימים הקרובים בהם ישהה בוושינגטון https://t.co/athoFZO0DX — Rotter Net (@RotterNet) January 26, 2020

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن". وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

ومن جانبه، أكد الجنرال بيني غانتس، أنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي بالسفر إلى واشنطن، والاطلاع على بنود "صفقة القرن"، بعد أنباء زعمت أنه رفض الدعوة، بدعوى أنها إهانة له ولحزبه "أزرق أبيض".