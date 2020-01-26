4 خلال عام ونصف العام… ضجة في إسرائيل بعد تكرار حالات انتحار الأطباء

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن ظاهرة جديدة تجتاح إسرائيل، بعد الإعلان عن رابع حالة اليوم، الأحد.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الأحد، أن أحد الأطباء في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بجنوب إسرائيل، أقدم على الانتحار، وهي الحالة الرابعة من نوعها خلال العام ونصف العام الأخيرين.

وأفاد الموقع العبري بأن إدارة المستشفى ستعقد جلسة طارئة وعاجلة في أعقاب تكرار هذه الحوادث الخطيرة، كما أنها ستنشر لاحقا الخطوات والإجراءات التي ستتخذها.

وأورد أن منظمة المتدربين الأطباء الإسرائيليين قد أكدت وجود أزمة حقيقية ونشطة في منطقة سوروكا، والكثير من الأطباء المتدربين يطلبون المساعدة، وذلك عقب الإعلان، اليوم، عن حالة الانتحار الرابعة للأطباء في إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن سقوط حالة انتحار رابعة يعزى إلى وجود حالة من الضغط النفسي والعصبي وفقدان الثقة داخل المستشفى الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان الدكتورة راي بيتون، رئيسة منظمة الأطباء المتدربين في إسرائيل أن هناك عامل مشترك بين حالات الانتحار الأربعة خلال العام ونصف عام الماضيين، تتعلق بضغوط وأعباء العمل المتعارف عليها بالإضافة إلى الظواهر غير المفهومة في منطقة سوروكا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس جمعية الطب النفسي الإسرائيلي، الدكتور تسفي فيشيل، صباح اليوم، الأحد، قد دعا الأطباء في إسرائيل إلى طلب العلاج والصحة النفسية، وأن سبق أن وجه مثل هذه الدعوة من قبل.

وشدد الدكتور فيشيل على ضرورة مراعاة وسائل الإعلام الإسرائيلية التعاطي مع واقعة انتحار طبيب رابع بالحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء معلومات مضللة، مع ضرورة تقصي الحقائق من مصادرها الأساسية.

ونوهت القناة العبرية إلى وجود حالة انتحار لطبيب (ابن 57 عاما)قبل شهر ونصف الشهر، وقبل عام ونصف العام وقعت حادثتين لطبيبين بارزين.