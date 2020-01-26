ظريف: ترامب يحلم بـ"اجتماع ثنائي" مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زال يحلم بعقد اجتماع ثنائي مع طهران، لإرضاء رغبة داخلية لديه.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "ترامب يريد أن يحقق حلمه بعقد اجتماع ثنائي مع إيران حول برنامجها النووي، لإرضاء رغبة داخلية هدفها إبرام اتفاق يحمل اسم "اتفاق ترامب".

وأضاف: "أنه يتوقف لهذا الأمر، لكن المائدة الوحيدة، التي يمكن الجلوس حولها بشأن برنامج إيران النووي، هي مائدة اتفاقية الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، بمشاركة مجموعة (5+1)، الذي غادره ترامب".

.@realDonaldTrump is still dreaming about a bilateral meeting—to satisfy HIS lust for a "Trump deal". It’s wishful thinking. The only possible venue for talks is at the P5+1 table—which HE left—reverting to pre-2017, AND compensating Iran for damages. — Javad Zarif (@JZarif) January 26, 2020

وتوصلت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي، بعد محادثات مشتركة، في مدينة لوزان السويسرية، عام 2015.

وأبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، رفض بلاده التفاوض مع طهران، قائلا إن وزير الخارجية الإيرانية صرح بأن "طهران تريد إجراء مفاوضات، لكنها ترغب في رفع العقوبات".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

ونفي ظريف، في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية، نشرت السبت، انتهاك بلاده الاتفاق النووي، وقال: "نتصرف وفقا للاتفاق النووي. اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ التزاماتهم، فسنكون مستعدين للعودة إلى الامتثال الكامل فورا"

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو/ آيار 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.