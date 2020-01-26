ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 شخصا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت لجنة إقليم هوبي حيث ظهر الفيروس في بيان، ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 76 شخصا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 1423 في الإقليم.



وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن رئيس بلدية ووهان الصينية، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ، إنه يتوقع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وأفادت وسائل إعلام صينية، الأحد، توصل العلماء لعلاج جديد لفيروس كورونا، اختبر بنجاح على 7 مصابين.