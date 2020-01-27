تحطم طائرة على متنها 110 ركاب بولاية غزني شرقي أفغانستان

تحطمت طائرة من طراز بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، في إقليم غزني الذي تسيطر عليه حركة طالبان في وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.

ونقلت "أريانا نيوز"، عن مسؤولين في برج مراقبة مطار هيرات، أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفغانية كان على متنها 110 أشخاص، ومتجهة من هيرات إلى دلهي في الهند"، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون منهم.

وفي مايو/أيار من العام 2010، سقطت طائرة تابعة لشركة طيران بامير المحلية ما أسفر عن مقتل 38 راكبا وطاقما من خمسة أفراد تحطمت في منطقة هندو كوش الجبلية التي يتعذر الوصول إليها في أفغانستان.

وفي فبراير/شباط من العام 2005، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تديرها شركة "كام إير" الأفغانية الخاصة للطيران في عاصفة ثلجية في منطقة مشابهة قرب كابول، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد طاقهما وعددهم 104 أشخاص.