إطلاق نار في محاولة اختراق حدود المجر

قالت الشرطة المجرية إن أحد أفراد الأمن أطلق ثلاثة أعيرة نارية تحذيرية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حاول نحو 60 مهاجرا اختراق نقطة تفتيش على الحدود الجنوبية للبلد، العضو في الاتحاد الأوروبي، مع صربيا.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت المتحدث باسم الشرطة سيلفيا سابو، إن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.

وذكرت الشرطة أن المجموعة حاولت دخول الاتحاد الأوروبي عند معبر روسكي، ما دفع ضابط الأمن في الموقع لإطلاق الأعيرة النارية.

وكان المعبر مسرحا لأعمال شغب واسعة النطاق عندما كانت أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي في أشدها خلال عام 2015، حين اشتبكت الشرطة مع مئات كانوا يحاولون اختراق حدود الاتحاد الأوروبي.

وأمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد ذلك بنصب سياج معدني على طول حدود المجر فيما قلص عدد الوافدين.

وبدأت حركة المهاجرين تزداد مرة أخرى، أواخر العام الماضي، وتحدث في الوقت الراهن مئات المحاولات للعبور بشكل غير مشروع كل أسبوع.

وقالت الشرطة إن معظم أفراد مجموعة اليوم الثلاثاء فشلوا في عبور الحدود وإنها اعترضت طريق الأربعة الذين نجحوا في دخول المجر، وإنه تم إغلاق المعبر.