أوليانوف: منظمة الطاقة الذرية لم تبلغ عن تغييرات جديدة بشأن إيران

أعلن الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تبلغ بعد عن تغييرات فيما يتعلق بالخطوة الخامسة التي أعلنتها إيران لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

فيينا- سبوتنيك وكتب أوليانوف، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعلنت إيران، في 5 يناير/ كانون الثاني، عن خطوات في إطار المرحلة الخامسة لتخفيض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة".

وتابع "مع ذلك، لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن عن أي تغييرات"على الأرض" وهذا يعني أنه، حتى اليوم، تبقى طهران ضمن المرحلة الرابعة، التي تم الإعلان عنها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني".

ويذكر في هذا الصدد، أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أعلنت في منتصف يناير، عن إطلاق آلية لحل النزاعات في إطار الصفقة النووية مع إيران بسبب تقليص طهران لجزء من التزاماتها بموجب الوثيقة.