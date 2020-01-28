الجيش الإسرائيلي يعزز لواء الأغوار بقوات مشاة

أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز لواء الأغوار بقوات مشاة إضافية، فيما يأتي ذلك قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل "خطة السلام" في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وبعد دعوات لخروج تظاهرات احتجاجية في منطقة الأغوار.

القدس – سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الثلاثاء "بناءً على تقدير الموقف الذي يجرى بشكل متواصل في جيش الدفاع تقرر تعزيز لواء الأغوار بقوات مشاة إضافية".

ومنطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها فلسطينيين.

وتأتي تلك الخطوة من الجانب الإسرائيلي، قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي تفاصيل "صفقة القرن"، حيث من المتوقع أن تخرج العديد من التظاهرات في الشوارع الفلسطينية، والتي قد يتبعها أعمال شغب، وذلك وفقًا لمراقبين.

ويعلن ترامب، في وقت لاحق من اليوم، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن أكد أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.

وقال الرئيس الأمريكي "الفلسطينيون سيطلعون غدا على تفاصيل الخطة، في البداية سيقولون إنهم يرفضونها، لكن هم يتفاوضون بشكل جيد، وهناك فرصة رائعة للتفاوض".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، إن ما سُرب من بنود "خطة السلام" الأمريكية للشرق لأوسط ومضمونها لا يعطي من قريب أو بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها.

ويقود كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر المساعي الأمريكية في هذا الصدد، وكان قد قام خلال "ورشة المنامة" التي استضافتها البحرين في 25 حزيران/يونيو الماضي، باستعراض المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط.

وقاطع الجانب الفلسطيني "ورشة المنامة"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر الصراع مع إسرائيل.

ويقترح الشق الأول من الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار تقدم على مدى عقد من الزمن للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة.