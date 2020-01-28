أول تعليق إيراني على خطاب ترامب ونتنياهو حول "صفقة القرن"

أعلن مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، اليوم الثلاثاء، أن "صفقة القرن" للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية ستؤدي إلى انتفاضة جديدة.

وغرد آشنا عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا "هذه صفقة بين النظام الصهيوني والولايات المتحدة. لا يوجد أي تفاعل مع الفلسطينيين على جدول الأعمال. هذا ليس مشروع سلام ورخاء ولكن مسودة للعقوبات والقسر".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت من جانب واحد قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني "ننتظر انتفاضة جديدة".

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.