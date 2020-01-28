5 تنازلات مطلوبة من الفلسطينيين في صفقة القرن

قالت القناة الثانية العبرية، اليوم الثلاثاء إن على الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن 5 مطالب حتى يتحقق لهم إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لخطة السلام التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وأشارت القناة في إطار تغطيتها للموتمر الذي عقده ترام اليوم في واشنطن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن على الفلسطينين أن يتنازلوا عن الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وكذلك التنازل عن حق العودة للفلسطين في المهجر، ولاعتراف أن القدس عاصمة إسرائيل، ونزع سلاح غزة وحركة حماس، وكذلك عليهم التنازل عن الحصول على أموال إسرائيل ودفعها كرواتب لأسر الأسرى والشهداء.

ولفتت القناة إلى أنه خلال 4 سنوات من المفاوضات مع إسرائيل، سيتم حصولهم على الدولة، التي ستكون فيها ربط بين الضفة وغزة بواسطة نفق، بحسب الخارطة التي نشرتها القناة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، لافتين إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق".