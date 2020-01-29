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09:26 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    جندي من الجيش الوطني الأفغاني

    الجيش الأفغاني يحرر 62 جنديا وشرطيا من سجن لـ"طالبان"

    © AFP 2019 / Patrick Baz
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    حررت قوات الجيش الأفغاني 62 جندياً وشرطياً من سجن تسيطر عليه حركة "طالبان" في مقاطعة بادغيس شمال غرب البلاد.

    مسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستانمسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستان
    © AP Photo / Raumat Gul
    "طالبان" تشتبك مع قوات أفغانية حاولت الوصول لموقع تحطم طائرة عسكرية أمريكية
    كابول - سبوتنيك. قال حاكم المقاطعة عبد الغفور ماليكزاي لوكالة "سبوتنيك": "نُفذت عملية التحرير ليلاً. أطلق سراح 62 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الأفغانية من السجن"، مضيفا أن العملية جرت بتنسيق مع الإدارة المحلية وبدعم من القوات الجوية.

    كما أشار حاكم المقاطعة الأفغانية إلى أنه نتيجة للعملية، تم اعتقال خمسة من حراس سجن طالبان وإصابة ثلاثة منهم.

    ويذكر في هذا السياق، أن وتيرة الأعمال القتالية بين حركة "طالبان" والقوات الأفغانية تصاعدت في الفترة الأخيرة، حيث شنت القوات الأفغانية هجمات برية وضربات جوية ضمن عمليات متشعبة ضد طالبان، خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 51 من عناصر الحركة وذلك في تصعيد يشير إلى الجمود الذي تجدد في محادثات السلام.

    ويأتي تصاعد العمليات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، وذلك للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وفق مصدر قريب من عملية التفاوض. وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأميركية في أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

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