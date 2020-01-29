أردوغان: روسيا لا تلتزم باتفاقات سوتشي وأستانا بشأن إدلب السورية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى وقف عمليات الجيش السوري بمحافظة إدلب واتهم روسيا بعدم الالتزام باتفاقات سوتشي وأستانا بشأن إدلب السورية.