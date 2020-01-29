فيديو... تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة ارتكبت جرما أخلاقيا

تم تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة غير متزوجة اختلت برجل في غرفة فندق، بمدينة باندا آتشيه الأندونيسية، التي تطبق الشريعة الإسلامية.

ولا يزال تنفيذ أحكام قانون العقوبات على مخالفي الشريعة الإسلامية بالجلد في مقاطعة آتشيه الإندونيسية قائما، رغم اعتراض الكثيرين داخل البلاد.

VIDEO: 🇮🇩 A masked woman nervously approaches her target, shuffles into position and unleashes a flurry of lashes -- proving herself as the newest member of the first female flogging squad in #Aceh province, the only region in Indonesia that imposes Islamic law pic.twitter.com/uGA1u7KLj9 — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

وقال رئيس شرطة التحقيقات في المنطقة، لوكالة الأنباء الفرنسية: "يتم تدريب الضباط الجلادين والتأكد من ملاءمتهم البدنية، وتعليمهم كيفية القيام بالجلد الصحيح".

وأضاف "لقد استغرق الأمر سنوات لتشكيل أول وحدة نسائية خاصة بالجلد. الأمر مجرد نوع من التلقين لمخالفي الشريعة حتى يكون لديهم فهم أفضل لدورهم فهنا لا رحمة لمن ينتهك قانون الله".