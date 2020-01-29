أفغانستان تعلن سبب تحطم الطائرة الأمريكية

أعلنت وزارة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبب تحطم الطائرة الأمريكية في أفغانستان يعود إلى مشاكل فنية.

ونقلت قناة "1 تي في" المحلية عن مدير إدارة مراقبة الحركة الجوية، غلام معصوم معصومي، قوله إن الحادث كان بسبب تعطل محرك الطائرة. وحاول الطيار القيام بهبوط اضطراري في مطار بمحافظة "باكتيكا" المجاورة.

وأكد معصومي أن الإدارة كانت على اتصال بالطيار ووجهت الطائرة إلى مطار "شارانا".

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، مقتل رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك"، مؤكدة أن طهران تتهمه بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في حادث تحطم الطائرة.

هذا وتحطمت طائرة " بومباردييه إف-11 آ" يوم الاثنين الماضي في محافظة غزني في أفغانستان. وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق، أن حركة طالبان تبنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة. ومع ذلك ، كما ذكرت القيادة الأميركية، ليس هناك ما يشير إلى أن نيران العدو كانت وراء التحطم.