نتنياهو: أود سماع رأي بوتين بشأن خطة ترامب للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيخبره عن محدثاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يخبر أي أحد من قادة العالم.

وقال نتنياهو: "أجرينا بعض المفاوضات مع أصدقائنا الأمريكيين. يمكنني أن أخبركم عن بعض الأمور المتعلقة بهذا. (...) أنت أول قائد في العالم التقيت به بعد زيارة واشنطن (والاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب. أمامنا اليوم فرصة جديدة، أود التحدث معك، لسماع رأيك، حول كيفية جمع كل القوى العالمية من أجل السلام والهدوء".

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.