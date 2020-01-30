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09:56 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
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    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020

    تركيا تجلي رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا الجديد... فيديو

    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    بدأت تركيا عملية إجلاء لمواطنيها الموجودين في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في البلاد منذ أيام، وتسبب في وفاة العشرات، إضافة إلى أكثر من ألف مصاب. 

    ذكرت ذلك وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، وقالت إن تركيا بدأت، اليوم الخميس، إجلاء رعاياها من الصين، ونشرت فيديو تظهر فيه الطائرة، التي سيتم استخدامها في إجلاء الأتراك الموجودين في الصين.

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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    وأعلنت سلطات الصحة الصينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

    وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

    ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

    وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، ووفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

    وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

    وعقدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، اجتماعا بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    بيروس كورونا, الصين, تركيا
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