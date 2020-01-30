إيران: الجيش السوري يتجه إلى شرق الفرات بعد تحرير إدلب لطرد الأمريكيين

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن "المعارك التي تحدث في سوريا مهمة، مؤكدا أن "إدلب هي آخر موقع للإرهابيين".

طهران - سبوتنيك . وقال ولايتي، في مؤتمر صحفي: "المعارك التي تحدث في سوريا مهمة وإدلب هي آخر موقع للإرهابيين هناك ونشهد انتصارات للجيش السوري هناك"، مضيفا أن "الحكومة السورية المقاومة سوف تتجه بعد إدلب إلى شرق الفرات لطرد الأمريكيين".

وأكد أن "الأمريكيين سوف يخرجون من سوريا والعراق أسرع مما يتصورون".

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أمس الأربعاء، أن 27 منطقة سكنية في المناطق المحررة من منطقة خفض التصعيد بإدلب، أصبحت تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.

وقال رئيس المركز خلال مؤتمر صحفي: "إن هناك من 30 إلى 50 ألف من السكان الذين فروا سابقاً جراء طغيان الإرهابيين، مستعدون للعودة إلى الأراضي التي أعادت السيطرة عليها حكومة الجمهورية العربية السورية".

وكان الجيش السوري أعلن، في وقت سابق من أمس الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان.