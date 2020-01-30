بعد ظهور أعراض "كورونا" عليه... سبب مرض رئيس وزراء تايلاند

كشف وزير الصحة في تايلاند، اليوم الخميس، سبب مرض رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا.

ونفى الوزير أن يكون رئيس الوزراء مصابا بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأكد وزير الصحة التايلاندي أن حالة رئيس الوزراء تحسنت وسيصبح قادرا على أداء مهامه الوظيفية بالشكل المعتاد.

หรือโทรสายด่วน 1422 วันนี้ผมลาป่วยเป็นไข้หวัดเล็กน้อย พักผ่อนตามคำสั่งแพทย์ครับ — ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha (@prayutofficial) January 30, 2020

جاء ذلك بعدما ألغى رئيس الوزراء العديد من الارتباطات والمقابلات الخاصة به بشكل مفاجئ، بعدما أصيب بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا الجديد، مما دفع البعض للتنبؤ بأنه مصاب بالفيروس.

وكتب تشان عبر حسابه بموقع تويتر: "ألغيت بعض الارتباطات يوم الخميس بعد إصابتي بأعراض زكام".

يشار إلى أن تايلاند كانت أعلنت وجود 14 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بين المسافرين القادمين من الصين، مشيرة إلى أنها تراقب 135 شخصا آخرين مصابين بأعراض المرض.