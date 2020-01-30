اليونان تريد نصب "شبكة" تمنع وصول المهاجرين عبر البحر

أعلن مسؤولون في الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، رغبة البلاد في نصب حاجز طاف في بحر إيجة لمنع وصول المهاجرين إلى شواطئ جزرها عبر تركيا.

وكانت اليونان بوابة دخول لأكثر من مليون من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية.

وأدى اتفاق مع تركيا لتراجع حاد في عدد من يحاولون قطع الرحلة منذ عام 2016، لكن الجزر اليونانية لا تزال تعاني وجود مخيمات مكتظة تعمل بما يفوق طاقتها بكثير.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، سيتم نصب الحاجز، الذي تريد اليونان شراءه ويشبه الشبكة ويبلغ طوله 2.7 كيلومتر، في البحر قبالة جزيرة ليسبوس حيث يقع مخيم موريا المكتظ.

وأفادت وثيقة للحكومة تدعو البائعين لتقديم عروضهم، والحاجز سيرتفع 50 سم فوق مستوى البحر وسيحمل علامات مضيئة تجعل رؤيته ممكنة ليلا، حيث يهدف "لاحتواء التدفقات المتزايدة للمهاجرين".

وقالت جماعات إغاثة، تصف الأوضاع المعيشية في مخيمات المهاجرين بأنها مروعة، إن الأسوار في أوروبا لم تردع الوافدين وإن على اليونان التركيز على تسريع النظر في طلبات اللجوء بدلا من ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف: "شهدنا، في السنوات القليلة الماضية، زيادة في عدد الحواجز التي تُشيّد لكن مع ذلك يواصل الناس الفرار".

وأتم "على اليونان أن تسرع إجراءات ضمان حصول الناس على اللجوء بسرعة عندما يحتاجونه".