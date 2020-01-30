بعد الإفراج عنها في روسيا… نتنياهو يجلب يسسخار ووالدتها بطائرته

ذكرت قناة عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته سارا، التقيا مع المواطنة الإسرائيلية التي تم العفو عنها ووالدتها في مطار موسكو.

وأكدت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو التقى بيسسخار، وبأنها ركبت معه في طائرته الخاصة، عائدة إلى إسرائيل، بصحبة والدتها، وسارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة تسيير الأعمال.

בדרך הביתה: נעמה יששכר המריאה לישראל במטוס ראש הממשלה • @BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/2SK4EqYWbH pic.twitter.com/JIxW10UiWb — חדשות 13 (@newsisrael13) January 30, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن نعاما يسسخار، المواطنة الإسرائيلية، قد تم الإفراج عنها، اليوم الخميس، من السجن في روسيا، وبأنها قادمة من موسكو إلى مطار تل أبيب، في السادسة والنصف من مساء اليوم، حيث أعربت عن شكرها وتقديرها لنتنياهو، وللشعب الإسرائيلي.

NAAMA IS FREE, AGAIN

WELCOME HOME 🇮🇱



נעמה יששכר ואימה, יפה, במטוס ראש הממשלה, בחזרה הביתה, לישראל ⁦🇮🇱⁩ pic.twitter.com/moBfJRoThs — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2020

يذكر أن محكمة مقاطعة موسكو كانت قد أيدت، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة "خيمكي" الروسية، بسجن المواطنة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها.

وتم اعتقال يسسخار في التاسع من أبريل/ نيسان 2019، في منطقة العبور بمطار "شيريميتيفو"، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب.

وعثر مع الإسرائيلية نحو تسعة غرامات من الحشيش، لتعترف بحيازتها للمخدر لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب. وقام فريق دفاع يسسخار برفع شكوى على الحكم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأ بإعداد طعن بالنقض ضد الحكم واستئناف الحكم.

عقب ذلك، وفي طلب الرأفة الموجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، اعترفت المواطنة الإسرائيلية جزئيا بالذنب، ليعلن بوتين توقيع مرسوم العفو عن يسسخار، أمس الأربعاء.