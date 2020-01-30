رجل مسلح بسكين حاول اقتحام مبنى البرلمان التشيكي

أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الخميس، أن رجلاً مسلحاً بسكين حاول اقتحام مبنى البرلمان أثناء اجتماع جرى فيه.

براغ – سبوتنيك. وقال رئيس البرلمان التشيكي، راديك فوندراتشيك في مؤتمر صحفي "رجل مسلح بسكين حاول اليوم اقتحام المبنى، حيث كان يجري اجتماع أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، ووجه تهديدات لأفراد الشرطة الذين احتجزوه عند المدخل. ولحسن الحظ لم يتضرر أحد خلال الحادث".

وأشار فوندراتشيك إلى أنه تم نقل الرجل، الذي عثر لديه على سكين آخر خلال تفتيشه، إلى أقرب مركز شرطة.