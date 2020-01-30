تركيا تدعو جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأكد مواصلة دعمه لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها من الأمم المتحدة، لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

#عاجل | مجلس الأمن القومي التركي يدعو جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

#عاجل | مجلس الأمن القومي التركي يؤكد مواصلة الدعم إلى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

كما أكد على الحزم في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الإرهاب في مختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب.

#عاجل | مجلس الأمن القومي التركي يؤكد على الحزم في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الإرهاب بمختلف مناطق سوريا وفي مقدمتها إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

وشدد المجلس كذلك على حرص أنقرة على حماية الحدود الجنوبية للبلاد، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة.

#عاجل | مجلس الأمن القومي التركي يؤكد حرص أنقرة على حماية الحدود الجنوبية للبلاد وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

فيما أعرب عن قلقه من التوتر الأمريكي الإيراني، وجدد دعوته إلى ضبط النفس من أجل حماية السلام والاستقرار.

#عاجل | مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن خطة السلام الأمريكية المزعومة تهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

وأكد مجلس الأمن القومي التركي، على أن خطة السلام الأمريكية المزعومة، تهدف إلى "إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس".