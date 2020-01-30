تسجيل
17:38 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث

    في ظل استمرار التصعيد... سيناريوهات المواجهة الفرنسية التركية وانعكاس الأزمة على حلف الناتو

    © Sputnik . Сергей Гунеев
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104410/99/1044109973.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001301044340234-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/

    في ظل الحروب الكلامية المستعرة بينهما، واتهامات كل طرف للآخر بدعم الإرهابيين، ما زالت الأزمة المندلعة بين تركيا وفرنسا قائمة، مع إمكانية تصاعد حدة التوتر الفترة المقبلة.

    فقد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنقرة بنقل مرتزقة سوريين عبر سفن تركية إلى ليبيا، وهو ما يخل بتعهداتها في مؤتمر برلين الأخيرة، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن باريس هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن المشاكل التي عمت ليبيا منذ 2011.

    وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

    وفي ظل التصعيد الفرنسي التركي، بات من المهم الإجابة عن تساؤلات بشأن المدى الذي يمكن أن يصل له هذا الصدام، وكيف سينعكس على مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يضم في عضويته أنقرة وباريس؟.

    توتر العلاقات

    اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

    ليبيون يظهرون من خلال علم مملكة ليبيا خلال مسيرة الاحتفال أمام مقر القذافي في مجمع باب العزيزية في طرابلس
    © REUTERS / Suhaib Salem
    تركيا تدعو جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
    وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، أمس الأربعاء، إن "تركيا أخلت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين"، مضيفا "خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا".

    وتابع ماكرون "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوقاف الليبية".

    وقالت الخارجية التركية ردا على ماكرون، إن "فرنسا هي المسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011".

    وأضافت أن "ماكرون حاول خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم ضد بلدنا منافية للحقيقة". وتابعت "لم يعد سرا تقديم فرنسا دعما لا مشروط لقوات حفتر لتكون صاحبة الكلمة حول موارد ليبيا الطبيعية".

    وأوضحت: "إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولا إنهاء دعمها لحفتر"، مشيرة إلى أن "استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها".

    جبهات للتصعيد الفرنسي

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © REUTERS /
    تركيا ترد على تصريحات ماكرون حول رصد سفن تنقل سوريين إلى ليبيا
    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "العلاقات الفرنسية التركية دخلت في حقبة صدام غير مسبوقة، لأن الطريقة التي تحدث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستندًا على تقارير استخباراتية في اتهاماته الموجهة لأردوغان باختراق كل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين يعد خطوة تصعيدية كبيرة وسيكون لها تبعات سياسية ودبلوماسية وعسكرية قوية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "العلاقات الفرنسية التركية ستذهب إلى مدى أبعد مما هي عليه الآن من التوتر والمواجهة، وسيكون هناك حراك لباريس ضد أنقرة في 3 جبهات للضغط على أردوغان".

    وتابع: "الجبهة الأولى ستكون عن طريق الاتحاد الأوروبي، سيحاول ماكرون تجييش قوى الاتحاد لإرسالة رسالة حازمة لتركيا بأن ما تقوم به في ليبيا يعد تهديدًا مباشرًا للمصالح الأوروبية على مستوى الهجرة ومحاربة الإرهاب".

    وأكمل: "الجبهة الثانية في حلف شمال الأطلسي، خصوصا وأن هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت لتركيا عندما اتخذت بعض الخطوات المعادية للحلف، أما الجبهة الثالثة ستكون في الأمم المتحدة، فالطريقة التي تحدث بها ماكرون عن اتهاماته لتركيا عشية اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في طرابلس، تعد مؤشرًا على أن المعركة بينهما قد بدأت".

    وأكد الطوسة أن "ماكرون يحاول أن يدفع المجتمع الدولي ليكون شاهدًا على الانتهاكات التركية، وربما يحاول أن يذهب لحد المطالبة بفرض عقوبات أو مضايقات على أردوغان، من أجل أن يدفعه للتضامن الأطلسي وحسن الجوار مع أوروبا".

    وعن السيناريوهات المقبلة، أضاف: "العلاقات مرشحة للتوتر والتصعيد، هناك لوم شديد من أوروبا لأردوغان أنه يريد أن يشعل حربًا إقليمية في ليبيا بنقله مرتزقة إلى هناك، ويريد أن يكون حليفًا موضوعيًا للجماعات الإرهابية المتشددة في منطقة الساحل، التي تحاربها فرنسا وتجد صعوبة كبيرة في القضاء عليها".

    تصعيد تركي

    من جانبه قال ماجد عزام، المحلل السياسي التركي، إن "هناك خلافات كبيرة بين تركيا وفرنسا في ملفات عديدة، وخلافات أيضا مع حلف الشمال الأطلسي حول عملية نبع السلام، بالإضافة إلى خلافات بشأن سياسات الناتو نفسه".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك خلافات ثنائية بين فرنسا وتركيا في ليبيا، لكن هناك دول أوروبية قريبة من موقف أنقرة أكثر من موقف باريس، مثل إيطاليا، وألمانيا".

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © REUTERS / YVES HERMAN
    ماكرون: رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا
    وتابع: "رغم سلسلة التصريحات المعادية المتبادلة بين الدولتين، إلا أن الحديث تصعيد الخلافات بشكل كبير صعب، وهناك إمكانية عقد لقاء قريب بينهما لتقريب وجهات النظر".

    وبسؤاله عن مدى إمكانية إنعكاس الأمر على الناتو، قال: "من الصعب ذلك، فالقوى الكبرى في الناتو الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا تملك ثاني أكبر جيش في الحلف، وفرنسا تاريخيًا لا تملك نفوذًا كبيرة هناك".

    واستطرد: "لكن يمكن أن تنعكس الخلافات على ملفات أخرى، لها علاقة بالانضمام التركي للاتحاد الأوروبي، وعلاقتها مع باقي الدول، وله علاقة بسوريا، هذه الملفات هي التي ستتأثر بشكل أكبر".

    وعن توقعاته للسيناريو المقبل، مضى قائلًا: "ستظل الخلافات قائمة، وسيتمسك كل طرف بموقفه، مع إمكانية أن يكون هناك لقاء للوصول لحل وسط، خصوصا وأن موقف فرنسا في ليبيا وسوريا خاطئ، وتتعاطى مع إرهابيين".

    مؤتمر برلين

    والتزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

    واتفقت الدول المشاركة - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على ألا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

    كما شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار ماكرون, أردوغان, فرنسا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية
    "العرض الساحر" في مورمانسك الروسية
    صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ
    "صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك