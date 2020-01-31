اعتبارا من السبت… بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

أيدت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاق الانسحاب الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات الصعبة.

وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد ساريا بشكل نهائي اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بعد تجاوز العقبة الرسمية الأخيرة في بروكسل أمس الخميس بحسب "رويترز".

وكان الإجراء خاليا من أي مراسم حيث هطلت أمطار غزيرة على تجمع نُظم بقلب عاصمة الاتحاد "لتوديع" بريطانيا.

Grand Place in Brussels is lit up in red, white and blue to bid farewell to the UK on the eve of Brexit. pic.twitter.com/VY29dfAu9q — Aisling Ennis (@aislingrosennis) January 30, 2020

كما جاءت الموافقة تحت مسمى "الإجراء المكتوب" وهو رسائل بالبريد الالكتروني من دول التكتل.

Grand Place in Brussels is lit up in red, white and blue to bid farewell to the UK on the eve of Brexit. pic.twitter.com/VY29dfAu9q — Aisling Ennis (@aislingrosennis) January 30, 2020

واعتبارا من السبت، لن تصبح بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها ستدخل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول لمنح المواطنين والشركات وقتا للتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

وخلال الفترة الانتقالية ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته.