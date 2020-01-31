أردوغان: نحن موجودون في سوريا بموجب اتفاقية "أضنة" وسنبقى هناك

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن قواته موجودة في سوريا بموجب اتفاقية "أضنة"، مؤكدا أنها "ستبقى هناك".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان، كلمة له، قال فيها إن أي تطور في سوريا هو أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل، فلم ولن نبقى متفرجين حيال الوضع في إدلب أو المناطق الأخرى في سوريا".

#عاجل |أردوغان: أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل مايلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 31, 2020

وشدد أردوغان، "أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل مايلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية".

في سياق متصل، تطرق أردوغان إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لفت إلى أن تركيا "لا تعترف ولا تقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكام

وقال في كلمة له اليوم الجمعة "القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره"، وأضاف "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".