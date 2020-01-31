إسرائيل تجري اختبارا لصاروخ باليستي بعيد المدى

أجرت إسرائيل تجربة لمنظومة الدفع الصاروخي، الجمعة، في قاعدة "بلماحيم" العسكرية الجوية جنوب تل أبيب، بحسب ما ذكر إعلام إسرائيلي.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية أن التجربة التي تختبر الصواريخ الباليستية الطويلة المدى، تم تحديدها مسبقا ونفذت كما هو مخطط لها، وفقا لموقع "آي 24 نيوز".

وشوهد مسار تكاثف في سماء المنطقة بعد التجربة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات فالحديث عن رصد 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراض قذيفتين".

وأجرت إسرائيل تجربة مماثلة، الشهر الماضي، لاختبار صواريخ "أريحا 3" الباليستية، التي تصل لآلاف الكيلومترات، وقدرتها على حمل رؤوس حربية نووية، وبحسب الإذاعة العبرية، فإن هذه الصواريخ تهدف إلى "الردع الاستراتيجي".

وفي يوليو/تموز الماضي، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة، سلسلة من التجارب الصاروخية لاختبار قدرات منظمة الدفاع الجوي "سهم 3"، في ولاية ألاسكا الأمريكية، ذلك أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه التجارب في إسرائيل. ومن ضمن الأمور التي حاكاها الاختبار، اعتراض كامل لصاروخ معادٍ في ارتفاع شاهق جدا، خارج الغلاف الجوي للأرض.