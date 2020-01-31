منها العودة لجوازات السفر القديمة... ماهي أهم المتغيرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساءاً بتوقيت غرينيتش، بعد معركة سياسية استغرقت أربع سنوات تقريبًا، لكن ما الذي سيتغير وماذا سيبقى كما هو؟

ففي يونيو 2016 صوتت غالبية الشعب البريطاني لترك الاتحاد الأوروبي واستدعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي المادة 50، ولكنها استغرقت انتخابات عامة قبل أن يوافق البرلمان البريطاني أخيرًا على تمرير التشريع "لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

“Will Brexit affect my holiday?”



I’ve answered some of your top searched questions about Brexit and what happens when we leave the EU on Friday. pic.twitter.com/3LelRgfFPb — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 28, 2020

إذاً ماذا سوف يحدث الآن؟

اعتبارًا من يوم غد السبت 1 فبراير/ شباط ، تدخل بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا تبقى فيها التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كما هي في الأساس، بينما يتم التفاوض بين الاثنين على شروط الاتفاق التجاري.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يتعين على الحكومة والشركات والأفراد في بريطانيا الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن كل شيء بدءًا من معايير إنتاج أصغر الأشياء إلى قضايا الدفاع والأمان.

Can't wait for Brexit Eve.

Mike Reid playing calypso songs on the radio, burning our passports in the fire, the kids leaving out a pint of real ale & 20 Embassy Regal for Father Nigel, then the family will walk to the beach & throw croissants into the sea.

Such a magical time — joe heenan (@joeheenan) January 30, 2020

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون "بالفعل إنه لن يطلب تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول "2020.

يذكر أن السيد جونسون كان قد ذكر سابقاً إنه لن يطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر 2019، ثم فعل ذلك بالضبط.

بدأ المفاوضات التجارية

خلال الفترة الانتقالية، بقيت المملكة المتحدة داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، لكن في حالة عدم إبرام أي صفقة تجارية، فمن المحتمل أن يتم فرض تعريفة جمركية من كلا الجانبين بعد 31 ديسمبر 2020 - سيناريو كابوس يعتقد معظم الاقتصاديين أنه سيغرق بريطانيا في ركود اقتصادي.

ومن المقرر أن يغلق قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميًا هذا الأسبوع وستجري المفاوضات التجارية من داوننج ستريت نفسها.

كما ستنشأ حكومة بوريس جونسون هيئة مستقلة جديدة "لحماية الشركات البريطانية من الضرر الناجم عن الممارسات التجارية غير العادلة والطفرات غير المتوقعة في الواردات".

في حين أن التفاصيل ليست واضحة، يبدو أن هذه الهيئة الجديدة مصممة لمواجهة إغراق الصادرات الرخيصة، مثل الصلب الصيني، الذي ثبت أنه من المستحيل على المصنعين البريطانيين التنافس معه.

Soon, the only Brexit question left will be about whether the people who sold it were lying about everything or simply didn’t understand anything. — James O'Brien (@mrjamesob) January 30, 2020

لذلك، وبصرف النظر عن التجارة، ما هي الاختلافات الأخرى التي سوف يلاحظها الناس في المملكة المتحدة؟

نظام الهجرة

في قانون بريكست، وعدت الحكومة بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين حالياً في المملكة المتحدة، وكذلك مواطني سويسرا والنرويج وأيسلندا.

لكن رعايا الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في أو بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2021 لن يكون لهم الحق في العيش في بريطانيا تلقائيًا.

حيث أنه من بداية عام 2021، ستقدم الحكومة نظامًا للهجرة يعتمد على النقاط "على الطريقة الأسترالية"، كما اقترحت حملة "إجازة التصويت" لأول مرة في عام 2016.

Nigel Farage has unveiled his portrait Mr Brexit, which will be auctioned to raise money for charity pic.twitter.com/X43ifqO4xq — PA Media (@PA) January 30, 2020

ويخضع جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، باستثناء الإيرلنديين، لنفس حواجز الهجرة التي يخضعون لها من خارج الاتحاد الأوروبي.

وببعض الإستثناءات، سيتم السماح لـ 10 آلاف شخص بالدخول إلى برنامج العمال الزراعيين الموسميين لالتقاط الفواكه والخضروات أثناء موسم الحصاد.

الحدود مع إيرلندا

بعد الفترة الانتقالية، ستبدأ الحكومة أيضًا في تنفيذ "البروتوكول الجديد" على الحدود بين إيرلندا الشمالية وبرطانيا.

كما لا ينبغي أن يؤثر هذا على التجارة عبر الحدود، ولكنه سيؤدي إلى إدخال بيروقراطية جديدة لأي شخص يقوم باستيراد أو تصدير البضائع بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وخلال الحملة الانتخابية، قال جونسون، بعد الاستغناء عن "الدعم الأيرلندي"، إنه لن يكون هناك "أشكالا، ولا شيكات، ولا حواجز من أي نوع" للسلع التي تتحرك بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

وستواجه البضائع المنقولة عبر البحر الأيرلندي عملية إدارية جديدة تُعرف باسم إعلان الخروج وستكون هناك فحوصات إضافية على المنتجات الغذائية.

كيف يتأثر المزارعون والصيادون؟

لن يكون المزارعون البريطانيون مشمولين بما تسميه الحكومة "السياسة الزراعية المشتركة" المعيبة، ولن يحق لهم الحصول على إعانات الاتحاد الأوروبي التي يتلقونها حاليًا.

وهنا تقول الحكومة إنها ستتحول إلى نظام المكافئات على العمل الذي يقومون به لتحسين البيئة وتحسين رفاهية الحيوانات وإنتاج أغذية عالية الجودة بطريقة استدامة بدلاً من الحصول على المال اعتمادًا على مساحة الأرض المزروعة، سيتم "مكافأتهم" على "العمل".

ولم ترد أي تفاصيل حول كيفية عمل نظام إدارة الأراضي البيئي الجديد هذا في الممارسة العملية، ولكن سيتم إلغاء الدعم المباشر على مدار سبع سنوات.

كما لن تكون قوارب الصيد وسفن الصيد العاملة في المملكة المتحدة خاضعة لما تسميه الحكومة "سياسة مصايد الأسماك العامة" غير العادلة ، ولن تتمكن السفن الأجنبية من الصيد في المياه البريطانية ما لم تحصل على ترخيص خاص.

No cause, ideology or political party owns the Union Jack - it belongs to all the people of the United Kingdom.

This is the sort of silly, jingoist, misinformation that led to #Brexit

If nothing else let’s agree to improve the quality of political debate from now on. https://t.co/CJ8UcJlXkr — Anna Soubry (@Anna_Soubry) January 30, 2020

وتقول الحكومة إنها "ستخلق صلاحيات لتحديد فرص الصيد في المملكة المتحدة" والتي ستمكّنها من الحفاظ على الأرصدة السمكية وربما زيادتها ، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدد حصة لسفن الصيد البريطانية أو يحد من عدد الأيام يمكن أن يبقى في البحر.

ما هي التغييرات الأخرى التي سوف يلاحظها الناس؟

لن يتغير السفر بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية.

سيتم التخلص التدريجي من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي الحمراء واستبدالها بجوازات سفر المملكة المتحدة ذات اللون الأزرق الداكن، على غرار جوازات السفر المستخدمة قبل عام 1997.

بالإضافة إلى أن المملكة المتحدة سوف تطرح ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم"، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

وسوف يلاحظ المجرمون بالتأكيد بعض التغييرات، إذ لن يتم تطبيق أمر القبض الأوروبي في نهاية الفترة الانتقالية، مما يعني أنه سيكون من الصعب تسليم المجرمين من دول الاتحاد الأوروبي للجرائم المرتكبة في المملكة المتحدة، والعكس بالعكس.

وفي ذلك قالت ألمانيا بالفعل إنها سترفض تسليم مواطنيها إلى بريطانيا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.