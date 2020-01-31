مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض استدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واشنطن - سبوتنيك. وصوت ضد القرار 51 عضوا مقابل 49، ما قد يمهد لتبرئة الرئيس الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت، يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

واعتمد المجلس الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

إذ تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.