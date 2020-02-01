إسرائيل تمنع دخول 50 صينيا قادمين من موسكو

منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، 50 مواطنا صينيا قادمين من موسكو من دخول البلاد، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا".

القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن "الإجراء اتخذ تماشيا مع تعليمات وزيرة الصحة خشية من تفشي وباء (كورونا) في البلاد".

وأضافت الهيئة "هؤلاء وصلوا إلى مطار (بن غوريون) الدولي على متن رحلة جوية من موسكو، حيث قرر موظفو سلطة السكان والهجرة إعادتهم من حيث أتوا عملا بتوجيهات وزارة الصحة".

وأعلنت عدة دول وقف رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس "كورونا" المستجد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من مئتي شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس "كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".