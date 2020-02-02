أمريكا تؤكد تسجيل ثامن إصابة بـ"كورونا" في البلاد

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل ثامن إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية ماساتشوستس.

واشنطن- سبوتنيك. وأكدت مديرية الصحة العامة بالولاية في بيان نُشِرَ على موقعها الإلكتروني السبت، أن المصاب هو شاب يبلغ 20 عاما ويعيش في مدينة بوستون وعاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركزا لانتشار الفيروس.

وأضافت أن هذه هي أول إصابة مثبتة بـ"كورونا" في ماساتشوستس، حيث الإصابات السابقة توزعت على ولايات كالفورنا وإلينوي وأريزونا وواشنطن.

Man returning from Wuhan, China is first case of 2019 Novel Coronavirus confirmed in Massachusetts: https://t.co/bn9fK8Vsid pic.twitter.com/p4KIkQUSkM — Mass. Public Health (@MassDPH) February 1, 2020

وأعلنت السلطات الأمريكية يوم الجمعة حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد اعتبارا من يوم الأحد، على خلفية انتشار الفيروس، مما يشمل حظرا مؤقتا على دخول البلاد على الأجانب المشتبه بإصابتهم.

وكانت الصين، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.