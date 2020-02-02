سلطنة عمان تعلق الرحلات مع الصين

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان تعليق الرحلات بينها السلطنة والصين بدء من اليوم الأحد.

ونصحت وزارة الصحة العمانية مواطنيها، بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر: "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

ولا تزال الأعداد المصابة بفيروس كورونا فى الصين وحول العالم تزداد، كذلك الوفيات، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الطوارئ حول العالم لمواجهة الفيروس.