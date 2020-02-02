رئيس دولة لاتينية يعتذر من النساء بسبب التحرش

وجه الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، اعتذارا شخصيا منه إلى جميع النساء بعد التصريحات التي أطلقها بشأنهن حيث اعتبر أنهن يبلغن عن حالات التحرش الجنسي فقط إذا كان مرتكبه دميما.

وكان الرئيس الأكوادوري قد صرح أن "الرجال مهددون دائما بأن توجه لهم اتهامات زائفة بارتكاب تحرش جنسي ضد النساء".

En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas! — Lenín Moreno (@Lenin) February 1, 2020

وأشار لنين أن "النساء غالبا ما يبلغون عن حالات تحرش، هذا حقيقي، وإنه لشيء جيد أن يقدمن على ذلك".

أثار هذا التصريح استياء الكثيرين وخصوصا النساء في الاكوادور ما جعل الرئيس لنين يوجه اعتذارا عاما لشعبه من خلال تغريدة على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لم أقصد التقليل من شأن مشكلة خطيرة مثل العنف أو التحرش".

وأضاف لنين قائلا "أعتذر عن تصريحات التي أسيء فهمها، فأنا أرفض كل أشكال العنف ضد المرأة".