بهدف ضم المستوطنات..."الليكود" يدرس مصادقة الحكومة على "صفقة القرن"

في خطوة استباقية يحاول حزب "الليكود" الإسرائيلي الحصول على مصادقة الحكومة على "صفقة الرقن" الأمريكية بشكل كامل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الإعلام الإسرائلي، أن الحزب يدرس المصادقة على الصفقة كاملة وليس فقط على خطوة ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن قناة "كان" الرسمية عن مصادر (لم تسمها) داخل الليكود، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي لوقف معارضة الإدارة الأمريكية لتنفيذ تل أبيب خطوة ضم المستوطنات قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب المصادر فإن تنفيذ هذه الخطوة سيوقف المعارضة الأمريكية لضم المستوطنات، كون الحديث لا يدور فقط عن مصادقة الحكومة على ضم المستوطنات بل على الخطة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أنه في الخطوة اللاحقة سيتم طرح قرار فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية على الكنيست للمصادقة عليه، قبل الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

وصرح نتنياهو سابقا، بحسب "الأناضول" لمقربين منه أنه سيحاول دفع عملية الضم قبل الانتخابات، ولو على نطاق محدود وبشكل محدد للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وليس المناطق المفتوحة المحيطة، نقلا عن القناة الإسرائليلية.

وكان حزب "الليكود" قد أعلن سابقا أن حكومة بنيامين نتنياهو ستجتمع، اليوم الأحد، لحسم مسألة ضم كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

لكن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، صرح الأسبوع الماضي، أن هناك لجنة أمريكية ـ إسرائيلية مشتركة سيتم تشكيلها لبحث خطوة الضم التي قد تتطلب وقتا لتنفيذها.