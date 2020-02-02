خلال زيارة نتنياهو… هل تعلن أوغندا نقل سفارة بلادها إلى القدس؟

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن السبب الحقيقي وراء زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي لأوغندا، غدا الاثنين.

وذكر الموقع الإلكتروني "بحدري حداريم" العبري، صباح اليوم، الأحد، أن سبب زيارة نتنياهو إلى كمبالا، غدا الاثنين، هو ترجيح إعلان أوغندا نقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يستشيف يوري موسوفيني، الرئيس الأوغندي، نتنياهو، غدا الاثنين، خلال زيارة الأخير لكمبالا.

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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى #أوغندا في #أفريقيا

أوغندا تخطط الاعلان، على الارجح، عن نقل سفارتها إلى أورشليم القدس.



במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחר לאוגנדה,

אוגנדה מתכננת להודיע, ככל הנראה,

שהיא מעבירה את שגרירותה מהרצליה לירושלים. pic.twitter.com/E6BAXxKYWb — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 2, 2020

ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لم يعلق بعد على مدى نقل أوغندا لسفارة بلادها إلى القدس المحتلة.

وفي السياق نفسه، كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أشار من خلالها إلى هذا الترجيح، قائلا:

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى أوغندا في أفريقيا... أوغندا تخطط الإعلان، على الأرجح، عن نقل سفارتها إلى أورشليم القدس.