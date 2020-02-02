ضجة في إسرائيل بعد تجنيد "مغنية" في الجيش

تسبب انضمام مطربة شابة للجيش الإسرائيلي في ضجة كبيرة، خاصة مع الاحتفاء، غير التقليدي بها.

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن المطربة الإسرائيلية، نوعا كيرال، أعلنت انضمامها للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت اليوم إلى مكتب الجيش في تل أبيب، لإتمام إجراءات الانضمام.

זה רק אני, הפאוץ' והצבא של ישראל: נועה קירל התגייסה לצה"ל • @NeriaKraus עם הידיעה המלאה >> https://t.co/7yTvPsgfUp



(צילום: דף הפייסבוק של צה"ל) pic.twitter.com/pt0ENT6VnN — חדשות 13 (@newsisrael13) February 2, 2020

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المغنية كيرال سوف تتمتع بشروط خاصة، من بينها مراعاة أوقات حفلاتها الغنائية من خلال منحها أيام إجازة أكثر من باقي الجنود، بالإضافة لمرافقتها من قبل فرقة موسيقية خاصة بها.

נועה קירל, נעמה יששכר ושאר טרלולים ...

זה מה שמעסיק מדינה שירדה מהפסים. https://t.co/TQ936EeDT2 — mustang (@poyo2017) February 2, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان المغنية كيرال:

إنه أمر طالما كنت أريده، لدي ماض عسكري قوي، جدي عمل في الجيش وكذلك والدي، وأنا نويت الخدمة في صفوف الجيش رغم أنني أعاني من مشكلة في الكلى.

ونشرت الصحيفة صورا مختلفة للمطربة الإسرائيلية الصغيرة، التي تبلغ من العمر 18 عاما، قبل التجنيد وبعده، خاصة لباسها ملبس الجيش الإسرائيلي.

נועה קירל התגייסה לצה"ל, מרגי לא יכול היה להוריד את הידיים. צפו https://t.co/LB0Na74zps pic.twitter.com/pNLeLVRGGH — וואלה! סלבס (@WallaCelebs) February 2, 2020

ويشار إلى أن إسرائيل تفرض التجنيد الإجباري على النساء، في وقت تتعاطى مع بعض مجنداتها من عارضات الأزياء والمغنيات كمادة للترويج للجيش الإسرائيلي، خاصة من قبل الفتيات، ولاستقطاب الشباب عامة للجيش.