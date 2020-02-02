الطاقة الذرية الإيرانية: إنتاج مجمع "أراك" من الماء الثقيل 20 طنا قابلة للزيادة

قالت إيران، اليوم الأحد، إن إنتاج مجمع أراك النووي من الماء الثقيل يبلغ حاليا 20 طنا قابلة للزيادة في حالة الاحتياج.

طهران - سبوتنيك . ونقل موقع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن المساعد الخاص لرئيس المنظمة، علي أصغر زارعان، "إنتاج مجمع أراك النووي كان 7 أطنان سنويا من الماء الثقيل في البداية، ومن ثم ارتفع إلى 16 طنا، فيما يبلغ الآن 20 طنا في ظل الجهود المبذولة والتمهيدات المتخذة في مجال التصميم من دون إضافة أية معدات جديدة".

وتابع أنه "لو اقتضت الحاجة، فإننا قادرون على رفع الإنتاج أكثر من ذلك"، موضحا "إن من الاستخدامات الجديدة للماء الثقيل إنتاج أكثر من 55 نوعا من المنتوجات المستعملة في المراكز العلمية والبحثية في البلاد، ومن المقرر رفع العدد إلى الضعف لتغطية حاجة البلاد وتصدير الفائض إلى الخارج".

وأضاف زارعان، "بعض الدول التي كانت تشكك بقدرة إيران على إنتاج الماء الثقيل، كالولايات المتحدة، أصبحت من زبائن إيران، بحيث إن الولايات المتحدة وروسيا اشترتا بالإجمال 70 طنا من الماء الثقيل الفائض عن حاجة إيران".