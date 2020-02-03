إغلاق مطار مدريد وتعليق حركة الطيران بالمجال الجوي للعاصمة الإسبانية

أغلق مطار مدريد باراخاس أدولفو سواريز الدولي في العاصمة الإسبانية، وعلقت حركة الطيران في المجال الجوي بالقرب منه، لمدة ساعتين على الأقل، اليوم الاثنين، بعدما اكتشفت طائرة دون طيار تحوم بالقرب من منطقة الإقلاع.

وقالت متحدثة باسم "إين-إير"، الشركة الأم لخطوط الطيران الإسبانية "إينا"، إنه تم توجيه 22 رحلة جوية من مطار العاصمة الإسبانية إلى وجهات أخرى، مضيفة أنه تم السماح للرحلات القريبة من المطار للهبوط لأسباب أمنية، لكنه ما زال مغلقًا حتى الآن.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع وتحويل مسار الرحلات إلى مطارات أخرى، بعدما لاحظ طياران وجود "الدرون"، ومن المقرر استئناف العمل بالمطار في وقت لاحق اليوم.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة النقل الإسبانية، قوله إن المطار سمح بإعادة فتح 4 مدرجات، فيما شرعت قوات الشرطة في التحقيق في الواقعة.