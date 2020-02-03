مقتل شخص في حادث إطلاق النار على متن حافلة في كاليفورنيا

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق النار وقع على متن حافلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت قناة "إن بي سي " عن دورية الطرق السريعة لولاية كاليفورنيا القول إن "شخصا واحدا قد قتل وأصيب 5 أشخاص آخرون في حادث إطلاق النار على متن حافلة بمنطقة جريبفاين".

Just In : Gunman opens fire on #California BUS, 6 shot, ‘major injuries’ 1 killed in bus shooting- officials pic.twitter.com/4uXJDTHyag — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) February 3, 2020

​وأوضحت الشرطة أن "سائق الحافلة توقف عند محطة وقود على جانب الطريق فور وقوع إطلاق النار".

فيما أضافت أن نحو 40 راكبا كانوا على متن الحافلة.