مقتل شخص في حادث إطلاق النار على متن حافلة في كاليفورنيا

ونقلت قناة "إن بي سي " عن دورية الطرق السريعة لولاية كاليفورنيا القول إن "شخصا واحدا قد قتل وأصيب 5 أشخاص آخرون في حادث إطلاق النار على متن حافلة بمنطقة جريبفاين".
Just In : Gunman opens fire on #California BUS, 6 shot, ‘major injuries’ 1 killed in bus shooting- officials pic.twitter.com/4uXJDTHyag— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) February 3, 2020
وأوضحت الشرطة أن "سائق الحافلة توقف عند محطة وقود على جانب الطريق فور وقوع إطلاق النار".
فيما أضافت أن نحو 40 راكبا كانوا على متن الحافلة.
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