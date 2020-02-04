الإصابة الـ16 بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الـ16 للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

ووفقا لما نشرته وكالة "يونهاب"، صرح مركز تدابير الأحداث التابع لوزارة الأمن الوطني اليوم أنه تم اكتشاف إصابة مواطنة كورية تبلغ من العمر 42 عاما بفيروس كورونا الجديد لتصبح الحالة الـ16 للإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، حيث عادت إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند.

وتظهر على المواطنة أعراض المرض مثل القشعريرة منذ مساء يوم 25 يناير الماضي، وتلقت علاجا طبيا حتى يوم الثاني فبراير/ شباط الجاري، غير أن حالتها لم تتحسن.

وذهبت السيدة إلى مستشفى جامعة جون نام في الثالث من فبراير، تم وضعها تحت الحجر الصحي، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس إيجابية.

ويخضع المرضى الـ15 الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مسبقا، لعلاجات طبية في مستشفيات متخصصة لعلاج فيروس كورونا، كما أن أحوال صحتهم مستقرة بصورة عامة، وبالنسبة للمريض الثاني فهو في الانتظار للخروج من مستشفى.