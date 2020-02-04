اعتقال جنرال في وزارة الدفاع الكازاخية للاشتباه بتلقيه رشاوى

أفاد المكتب الصحفي لهيئة مكافحة الفساد في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال رئيس إدارة شؤون الأفراد والتعليم العسكري في وزارة الدفاع للاشتباه في تلقيه رشوة.

ألما أتا- سبوتنيك وجاء في بيان للمكتب الصحفي للهيئة "كشفت هيئة مكافحة الفساد، بالاشتراك مع وزارة الدفاع، عن جرائم فساد يرتكبها رئيس إدارة شؤون الأفراد والتعليم العسكري التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، برتبة لواء".

وذكر البيان أن المسؤول الرفيع المستوى "يشتبه في تلقيه رشاوى منتظمة بكميات كبيرة من مرؤوسيه وذلك مقابل التغطية على أعمالهم وترقياتهم في الخدمة".

كما أوضح البيان الصحفي أن المتهم اعترف بالتهمة وبمشاركة محامي الدفاع، قدم عريضة لإبرام اتفاق إجرائي. ويخضع المشتبه فيه لتدبير الإقامة الجبرية. وستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن درجة إدانته بعد استكمال التحقيقات بهذا الصدد.