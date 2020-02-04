الصين: فرض عقوبات على ثلاثة من قادة الصليب الأحمر في مدينة هوبي

أفادت لجنة الإشراف في اللجنة الإقليمية الصينية للتحقيق، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات في مقاطعة هوبي فرضت عقوبات تأديبية على ثلاثة من أعضاء الصليب الأحمر نتيجة لتقاعسهم عن العمل خلال تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للجنة المقاطعة: "لقد اقترف رؤساء وأعضاء جمعية الصليب الأحمر، ذوو الصلة، وقت تفشي الفيروس، أخطاء، وتقاعسا جنائيا في استقبال وتوزيع التبرعات... وتقرر إقالة عضو الحزب في المجموعة الحزبية والتوبيخ الصارم له وفرض عقوبة تأديبية على نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر في مقاطعة تشانغ تشين".

وتابع البيان: "كما تم توجيه توبيخ حزبي داخلي صارم إلى أعضاء مجموعة حزب الصليب الأحمر تشينو بو، وسكرتير الحزب ونائب رئيس اللجنة الدائمة للجمعية، غاو تسينيو، وتشن بو سيواجه أيضا عقوبة تأديبية".

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً وارتفاع الإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

ويوم الأحد، سجلت أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين، إذ توفي في الفلبين رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً ينحدر من ووهان.