لوكاشينكو: بومبيو تفهم مشاكل بيلاروس والقضايا العالقة مع روسيا ووعد بالمساعدة

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتفهم مشاكل الجمهورية بما في ذلك العلاقات مع روسيا، مؤكدا أن الأخير أبدى استعداده لتقديم المساعدة.

مينسك - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" نقلا عن لوكاشينكو "لقد ناقشنا كل ما أعرفه، وما يعرفونه. تحدث معنا بصراحة عن سياسته. لقد تحدثت كما أتصور الأمور. إنه يفهم مشاكلنا الآن، بما في ذلك أنهم يعرفون جيدًا، وأحيانًا يعرفونها أفضل مني، بعض القضايا فيما يخص العلاقات مع روسيا."

وأضاف لوكاشينكو أن بومبيو وعد تقديم المساعدة لبلاده "أخبرني: لا تقلق، سنساعد بيلاروسيا... وبيانه أننا (الولايات المتحدة الأمريكية) سنزود النفط بسعر تنافسي".

وأضاف لوكاشينكو أن اللقاء مع بومبيو ساده التبادل الودي للآراء بين الجانبين.

وزار بومبو بيلاروس في الأول من شباط/ فبراير كجزء من جولته الأوراسية، وأجرى محادثات مع لوكاشينكو، ونظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي.

وأعلن لوكاشينكو، يوم أمس الإثنين، انتهاء فترة "برود" العلاقات البيلاروسية الأمريكية. كما أكد اليوم أن مينسك هي من تحدد سياستها الخارجية مشددا على أن بلاده وفي هذا الإطار ترمي إلى علاقات صادقة مع روسيا.